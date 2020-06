Beerschot haalt Dario Van den Buijs binnen: Lierenaar tekent voor drie jaar

Beerschot heeft de 24-jarige Dario van den Buijs binnengehaald. De linksvoetige centrale verdediger, geboren en getogen in Lier, was einde contract bij Heracles Almelo. De jonge Van den Buijs genoot ook de interesse van een handvol andere clubs in België en Nederland, maar verkiest Beerschot. Hij tekent een contract voor drie jaar.

Dario Van den Buijs moet bij Beerschot de concurrentie aangaan met Pierre Bourdin, die een sterke tweede periode speelde als linksvoetige centrale ­verdediger naast Frédéric Frans en ­Denis Prychynenko.

Vijf seizoenen in Nederland

Dario Van den Buijs is de zoon van oud-voetballer ‘Stakke’ Van den Buijs, die in 1996 zijn voetbal­carrière afsloot bij Germinal Ekeren en tien jaar ­geleden nog ­assistent-trainer was van Glen De Boeck en Jacky Mathijssen bij Germinal Beerschot. Dario is een jeugdproduct van Club Brugge. In 2015 ging hij op zoek naar speel­minuten en die vond hij toen in de Nederlandse tweede afdeling, bij FC Eindhoven. Twee jaar later haalde Ere­divisionist Heracles hem daar weg.

In zijn eerste ­seizoen in Almelo speelde Van den Buijs - geplaagd door ­blessures - slechts tien officiële wedstrijden. Het jaar nadien werd Van den Buijs een vaste waarde en haalde hij met Heracles de play-offs voor een Europa Leagueticket, waarin Utrecht uiteindelijk te sterk was. Het voorbije seizoen zette trainer Frank Wormuth hem steeds vaker op de bank. Toch wilde Heracles zijn vicekapitein graag langer aan boord houden, maar de ­speler zelf voelde dat het tijd was voor een nieuwe stap.