Beerschot bevestigt komst verdediger Dario van den Buijs

Beerschot heeft de 24-jarige Dario van den Buijs binnengehaald. Dat meldt de Antwerpse club. De verdediger komt transfervrij over van Heracles waarmee hij de voorbije drie seizoenen in de top-10 van de Eredivisie eindigde.

De zoon van ex-voetballer en Standard-scout Stan van den Buijs verkiest Beerschot boven enkele Belgische en Nederlandse hoogsteklassers en ondertekende een contract voor drie jaar. Beerschot is nog verwikkeld in de strijd om een plaats in de Jupiler Pro League. De Antwerpenaren wonnen de eerste wedstrijd van de promotiefinale tegen OH Leuven (1-0), de door corona uitgestelde terugwedstrijd is voorzien voor begin augustus. Van den Buijs is normaal niet speelgerechtigd voor deze terugwedstrijd.