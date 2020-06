Buitenlandse Zaken komt met vereenvoudigde reisadviezen: dit betekent de kleurcode voor jouw vakantiebestemming

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag - nu de grenzen weer openen - nieuwe, vereenvoudigde reisadviezen uitgevaardigd. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin op Twitter. Waar mag je vrij heen? En onder welke voorwaarden? Voortaan wordt het aangeduid met groen, oranje en rood.

Groen houdt in dat reizen naar het land mogelijk is. Oranje betekent dat reizen mogelijk is, mits een quarantaineperiode of andere voorwaarden. Bij rood is reizen nog niet mogelijk. “Raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van jouw bestemming te kennen”, aldus Goffin op Twitter. De MR-minister adviseerde er nog bij om je reis altijd te registreren op Travellers Online.

Op dit moment in het groen: Duitsland, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Polen, Zweden en Zwitserland. Oranje: Estland, IJsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Voorlopig nog in het rood: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Ierland, Finland, Griekenland, Hongarije, Malta, Noorwegen, Roemenië, Slovakije en Spanje.