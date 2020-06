Maandag geen treinen meer tussen Poperinge en Kortrijk

Kortrijk / Poperinge - Er rijden maandagvoormiddag geen treinen tussen Poperinge en Kortrijk, en de hele dag zal geen treinverkeer meer mogelijk zijn. Ter hoogte van een overweg in Menen heeft een vrachtwagen een bovenleiding afgereden. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

De bovenleiding is heel zwaar beschadigd geraakt. De technische ploegen van Infrabel zullen de hele dag en nacht doorwerken aan de herstelling. Vooruitzichten naar dinsdag toe zijn er nog niet, aldus woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.

De NMBS legt vervangbussen in tussen Poperinge en Kortrijk (in beide richtingen). Die blijven rijden tot er opnieuw treinverkeer mogelijk is.

De betrokken vrachtwagen had een kraan die te hoog uitstak.

Infrabel roept chauffeurs nogmaals op altijd de hoogte van hun vrachtwagen en lading goed te controleren.

Ongeveer maandelijks gebeurt er op het Belgische spoorwegnet een incident met een vrachtwagen die de bovenleiding aan een overweg beschadigt, aldus de spoorinfrastructuurbeheerder.