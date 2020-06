Man in levensgevaar na uitslaande appartementsbrand in Deurne

Deurne - In het Antwerpse district Deurne is zondagavond een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zware appartementsbrand aan de Kerkeveldlaan. Dat zegt de Antwerpse brandweer. Het appartement in kwestie werd na afloop onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Toen de brandweer arriveerde, was de brand op de eerste verdieping van het gebouw van in totaal drie verdiepingen al uitslaand. De brandweer slaagde er met de hulp van een ladderwagen wel nog in om de 85-jarige bewoner van het getroffen appartement te ontzetten. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.