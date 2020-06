Katje Lee zit op vliegtuig naar Peru (maar komt in augustus terug naar ons land)

Katje Lee zit momenteel op een vliegtuig richting Peru. Het dier zal tot begin augustus in afzondering blijven in het Zuid-Amerikaanse land en zal daarna terug naar België keren. Definitief deze keer. Het FAVV vaardigde een attest uit waaruit blijkt dat de kat “in goede gezondheid” verkeert.

“Allerliefste dierenliefhebbers, we hebben gevochten voor het leven van mijn lieve schat Lee en we hebben gewonnen”, zo kondigt de Stabroekse Selena Ali (23) maandagochtend het vertrek van kat Lee naar Peru aan.

Er werd een compromis gevonden met het Federaal Voedselagentschap (FAVV) dat de niet-conform ingevoerde kat de resterende wachttijd na zijn rabiësvaccin in Peru zal uitzitten, om dan waarschijnlijk op 1 augustus terug te keren naar Selena Ali, die zelf door de lockdown niet toegelaten werd in Peru.

“Vandaag zal leven en liefde zegevieren”, schrijft Selena nog. Ook haar advocaat Anthony Godfroid is blij dat er nu toch een overeenkomst werd getroffen met het FAVV. Lee zal in Peru anderhalve maand verblijven om dan officieel rabiësvrij terug te keren.

Selena Ali onthulde ook de geheime schuilplaats waar Lee de voorbije weken verbleef. Het gaat om het nieuwe quarantaine centrum van Zaventem Animal care Centre, de oplossing die minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) had voorgesteld. Selena zal haar kat wel zelf gaan ophalen.

LEES OOK. Katje Lee kreeg doodsbedreigingen

Laatste weken stage

Voor de studente is het ook een goede oplossing, want ze doet momenteel nog haar laatste weken stage in het kader van haar bachelor psychologie en kreeg op haar stageplaats te horen dat ze er ook in de vakantie nog mag blijven werken. Ze had wel liefst dat Lee in Zaventem in quarantaine mocht blijven tot 1 augustus, maar op deze manier lijdt het FAVV ook geen gezichtsverlies.

Kat Lee - die zijn bijzondere naam overigens al in Peru kreeg en niet van Selena zelf - zal nadien deel uitmaken van Selena’s familie. Haar moeder ving al meerdere adoptiehonden en asieIkatten op. “Ik heb altijd geleerd dat als je een dier adopteert, je tot het einde voor dat beestje moet blijven zorgen, hoeveel problemen er ook kunnen opduiken. Mijn moeder heeft ook een asielhond gehad waar we grote problemen mee gekend hebben, maar we hebben die overwonnen en hij is nog steeds een deel van ons gezin”, vertelde Selena over haar motivatie om te blijven strijden.

LEES OOK. Petitie voor Lee van ‘Katman’ krijgt steun uit Argentinië, Canada en Verenigde Staten: nu al meer dan 62.000 handtekeningen

Verder dankt ze Raf Van Duyse van vzw Het Kattenadvies, GAIA, haar advocaat Anthony Godfroid en minister Ben Weyts.