Antwerp heeft trainingen hervat, zonder Lamkel Ze

Vandaag staat bij Antwerp (10.30u) de eerste veldtraining van het nieuwe seizoen op het programma. Nieuwe coach Ivan Leko kan gaat voor het eerst met zijn groep aan de slag.

Jean Butez, de nieuwe doelman van Antwerp, legt vandaag zijn fysieke testen af. Zijn langverwachte ­concurrent daarentegen is nog altijd niet in België geraakt. Alireza Beiranvand had een vlucht ­geboekt, maar werd in Iran toch weer tegen­gehouden en wacht nog altijd op groen licht.

Nog geen deal met Mbokani

Ook nog niet aanwezig, net als vorige week met de testen: Egor Nazaryna. De Oekraïense midden­velder - terug van een uitleenbeurt - strijkt allicht pas eind deze maand neer in België. Van de spelers die eventueel nog hun contract zouden kunnen verlengen, is evenmin een spoor. Zowel voor Dino Arslanagic (verlaat de club normaal ­gezien) als Steven Defour (nog geen voorstel gekregen) en Dieumerci Mbokani (wacht op contract voor twee jaar) is er de voorbije dagen niks veranderd. Een deal met de topschutter, die nog met zijn gezin in Monaco verblijft, is nog altijd niet in zicht.

Vandaag hervatten onze Reds de veldtrainingen. In functie van COVID-19 zullen deze tot minstens 1 juli achter gesloten deuren plaatsvinden. pic.twitter.com/LtqdPFp0uj — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 15, 2020

Wie overigens evenmin te zien was, is Jochen De Coene. Sinds november 2018 was de ervaren kinesist aan boord, maar hij heeft de club verlaten. ­Matheus Borges, die maandenlang op de sukkel was met blessures, is wel nog van Antwerp, maar hij hervat niet met de A-kern en mag uit­kijken naar iets anders. En wat Didier Lamkel Zé betreft: vanwege zijn haarpigmentatie was hij zoals bekend niet van plan om vandaag mee te trainen.

