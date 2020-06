Russische rechtbank veroordeelt Amerikaans oud-marinier tot 16 jaar cel wegens spionage: “Dit was een schijnproces”

Een Russische rechtbank heeft maandag de Amerikaan Paul Whelan tot zestien jaar cel veroordeeld wegens spionage, zo hebben Russische staatsmedia gemeld.

De 50-jarige oud-marinier werd in december 2018 opgepakt in Moskou omdat hij documenten met staatsgeheimen in zijn bezit zou hebben gehad. Hiervoor riskeerde hij een celstraf van achttien jaar.

De rechter legde Whelan uiteindelijk een straf van zestien jaar op, die hij in een penitentiaire inrichting “met streng regime” zal moeten uitzitten.

De Amerikaan houdt zijn onschuld staande. Hij was in Rusland voor het huwelijk van een vriend, zo zei zijn familie. Whelan, die ook een Canadees, Brits en Iers paspoort heeft, was aanwezig op de zitting en liet meteen weten in beroep te willen gaan tegen de uitspraak. Hij sprak ter plekke van een “schijnproces”.

De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, John J. Sullivan, had het nadien in een mededeling over een “geheim proces waarbij geen bewijs werd aangeleverd”. Sullivan klaagde ook “de ernstige schending van de mensenrechten en internationale wettelijke normen” aan.