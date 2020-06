CD&V-voorzitter Joachim Coens: “Magnette en Rousseau zouden rapport aan premier Wilmès moeten overmaken”

De socialistische partijvoorzitters Paul Magnette (PS) en Conner Rousseau (sp.a) zouden hun rapport over de federale formatie aan premier Sophie Wilmès moeten overmaken, “die dan moet bekijken wat erin staat en wat ze kan doen”. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens maandag gezegd in Matin Première (RTBF). Dat zou volgens hem het meest logische scenario zijn.

Magnette en Rousseau namen afgelopen weekend nog eens contact op met de andere partijvoorzitters om hun rapport te finaliseren, zei Coens, die het initiatief van de twee “nuttig” vindt. Eens hun rapport er is, moet de bal volgens Coens dus in het kamp van premier Wilmès terechtkomen.

De voorzitter van de Vlaams christendemocraten zei nogmaals dat wat hem betreft de toekomstige federale regering over een grote meerderheid moet beschikken in de beide taalgroepen. “We zeggen niet dat het onmogelijk is zonder de N-VA, maar dat (een regering mét N-VA, red.) draagt toch de voorkeur weg.”

