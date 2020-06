Vrouw vindt bijzondere boodschap achter het behang tijdens het renoveren: “Hoe geweldig dat iemand hieraan denkt”

Een Australische moeder is tijdens het renoveren van haar woning op een verrassende boodschap gestoten, meer dan 22 jaar geleden achtergelaten door de vorige bewoner. “Hoe geweldig dat iemand hieraan denkt.”

De Australische was oud behangpapier aan het verwijderen, toen ze achter het papier een handgeschreven bericht aantrof. Het ging om een papiertje met daarop de boodschap: “Als je ooit nog eens moet behangen, weet dan dat je voor deze kamer acht rollen nodig hebt. Ik kocht er maar zes en had er niet voldoende. Dat maakte me echt kwaad.”

De boodschap dateert van 5 december 1997 en werd ondertekend door ene “Jon”. De nieuwe bewoonster - en heel wat internetgebruikers in haar kielzog - vonden het alvast “geweldig”. “Hoe behulpzaam dat iemand hieraan denkt”, schreef de vrouw bij een foto van de boodschap op Facebook. Haar bericht werd meteen talloze keren gedeeld en becommentarieerd.

Foto: Facebook

Er kwamen tal van reacties binnen, gaande van “Dit is gewoonweg briljant” tot “Bedankt voor de tip, Jon. Echt geweldig”. Eén iemand had wel een puntje van kritiek: “Wat als de standaardafmetingen van behangpapier sindsdien gewijzigd zijn?”