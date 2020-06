Vader laat twee kinderen vijf uur achter in auto, kleuters overleven het niet

Twee kinderen van drie en vier jaar zijn zaterdag in het Amerikaanse Tulsa om het leven gekomen nadat hun vader hen vijf uur lang alleen had achtergelaten in een auto. De vader, een 31-jarige man, werd opgepakt.

Vader Dustin Lee Dennis (31) heeft aan de politie verklaard dat hij samen met zijn kinderen - Teagan (4) en Ryan (3) - naar de winkel was gegaan. Eens weer thuis was hij uitgestapt, naar binnen gewandeld en thuis in slaap gevallen. Toen hij weer wakker werd, kon hij zijn kinderen nergens vinden, tot hij ze bewusteloos in zijn auto aantrof.

Hij haalde hen meteen uit de wagen, legde ze in de woonkamer en verwittigde de hulpdiensten. Die kwamen snel ter plaatse, maar de hulp kon niet meer baten. De kindjes waren al overleden. De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend, maar in Tulsa is het momenteel meer dan 30 graden. De temperatuur in de wagen was allicht nog veel hoger.

Dennis werd aangehouden. Zijn borg is vastgesteld op 750.000 dollar.

De tante van de kinderen heeft intussen een crowdfundingsactie opgezet om de begrafenissen te kunnen betalen. “Er zijn geen woorden om ons verdriet of waar mijn zus Cheyenne nu doorheen gaat te beschrijven. Niemand verwacht zoiets mee te maken”, verklaarde ze aan Fox News.

De ouders, die samen nog vijf andere kinderen hebben, zijn gescheiden. In het weekend waren Teagan en Ryan op bezoek bij papa.