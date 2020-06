Priester vult zijn kathedraal met meer dan 4.000 foto’s van slachtoffers van corona

Aartsbisschop Carlos Castillo heeft zondag de kathedraal van Lima in Peru volgehangen met duizenden foto’s van mensen die gestorven zijn aan corona. Het was de eerste misviering sinds maanden, al waren er geen parochianen fysiek aanwezig.

Dokters, straatvegers, kinderen... Ze werden allemaal het slachtoffer van Covid-19. Het team van de aartsbisschop was dagenlang bezig geweest om foto’s van hun gezichten af te drukken om ze op banken en muren te hangen voor de misviering van afgelopen zondag.

Voor de eerste keer in 400 jaar was enkel de aartsbisschop aanwezig in de kerk voor de viering. Zijn mis werd live op televisie uitgezonden en daarmee wou hij vooral een boodschap zenden naar de overheid van Peru. Hij riep op “om samen te komen, want er komen zware tijden aan.”

Peru is zwaar getroffen door het coronavirus, met momenteel meer dan 225.000 bevestigde gevallen en bijna 6.500 doden. Het land was een van de eerste om in Zuid-Amerika een strikte lockdown in te roepen, maar die heeft een zware impact op de economie en levenskwaliteit van de Peruvianen.

President Martín Vizcarra werd eerst alom geprezen omwille van zijn aanpak, maar recent bleek die toch sociale ongelijkheid in de hand te werken. Zo zijn er onder meer problemen met toegang tot water, en was het voor sommige gezinnen financieel onmogelijk om thuis te blijven.

