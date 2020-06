Het wordt weer drukker op de weg: vrijdag drukste dag sinds start coronacrisis, vooral autoverkeer in weekend fors gestegen

Sinds de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen in ons land is vooral in het weekend het autoverkeer fors toegenomen. Vorige vrijdag was de drukste start sinds de start van de coronacrisis en afgelopen weekend was er 15,3 procent meer autoverkeer dan tijdens het eerste weekend van juni, zo meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Wellicht speelt de heropening van horeca, sportclubs en fitnesscentra en het opheffen van het verbod op meerdaagse verplaatsingen in België een grote rol in deze toename. Op het normale niveau zitten we nog niet: het autoverkeer in het weekend ligt nog altijd 20 procent lager dan in de laatste weekends voor de crisis.

Op werkdagen bleef de toename van het autoverkeer van maandag 8 tot vrijdag 12 juni met 3,2 procent eerder beperkt. Het volume autoverkeer is ook nog altijd 18,5 procent lager dan in de eerste helft van maart. Bij het vrachtverkeer is dat 5,6 procent lager. Vrijdag 12 juni was wel de drukste dag sinds vrijdag 13 maart: die dag legden vracht- en autoverkeer samen 56.718.551 kilometer af.

Op de Vlaamse snelwegen blijft de filedruk volgens het Vlaams Verkeerscentrum voorlopig nog ver onder het gebruikelijke niveau. Zo lag die op de werkdagen van de eerste week van juni 58 procent lager dan tijdens de laatste weken voor de coronacrisis.