Spaanse pers nu al lyrisch over Eden Hazard: “Hij geeft Real Madrid vleugels”

Eden Hazard heeft 60 minuten nodig gehad om de Spaanse sportkranten hun mening over hem te laten herzien. Na zijn puik wederoptreden tegen Eibar (3-1), heeft onze 29-jarige landgenoot het vertrouwen van de Spaanse pers helemaal gewonnen.

Eden Hazard maakte na zeven maanden afwezigheid zijn wederoptreden voor Real Madrid tegen Eibar. In twee van de drie Madrileense goals had hij een voet. Vooral de 2-0 door Sergio Ramos was slim van Hazard. Hij had zelf kunnen scoren maar legde intelligent af op de Madrileense aanvoerder. Die maakte een van de gemakkelijkste goals uit zijn carrière. Altijd een plus om goed te staan met de machtigste speler in de spelersgroep.

Eden Hazard laat Sergio Ramos scoren: 2-0. Video: Eleven Sports

“Zijn terugkeer op het veld was al nieuws, maar zijn rendement was dat nog meer”, schrijft AS. “Hij kreeg vroeg in de wedstrijd een trap op de enkel en dat deed het ergste vrezen. Maar hij overwon de twijfel. Hij speelde zowel rechts als links op de flank. Daar bewees hij: hij is terug.”

In Marca was de lof nog groter en de krant had nieuws uit de kleedkamer. “Eden Hazard is een optimist en sympathiek”, aldus het Madrileense sportdagblad. “Dat bleek tijdens de rust toen hij laconiek terugkwam op de trap die hij al na tien minuten op de broze enkel kreeg. ‘Des te beter’, zei Hazard. ‘Nu weet ik dat het goed zit met de enkel. Die trap gaf me meer vertrouwen.’ Dat zei Hazard met die typische glimlach. Hij speelde dan ook wonderlijk op de dag van zijn terugkeer. En dat was toch een verrassing want in zijn eerste maanden in Madrid was hij allesbehalve beslissend. In tegenstelling tot in de voorbereiding op dit seizoen heeft hij tijdens de afzondering in de coronacrisis gewerkt als een paard om fit te geraken. Geen overtollige kilo’s deze keer. Denk eraan: met die zware coronamaatregelen was het niet evident om te revalideren.Toch was hij bij de hervatting van de training meteen op het niveau van zijn ploegmaats. Dat is heel waardevol. Real Madrid zal hem sparen omdat hij nog beslissend zal zijn.”

“Hazard was helemaal zichzelf”, schrijft El País. “Hij speelde gedurfd en heel goed als je weet dat hij lange tijd geblesseerd is geweest. Hij gaf Real Madrid vleugels. Betrokken bij het eerste doelpunt, zorgde hij voor een assist bij het tweede. Top.”

Donderdag speelt Hazard alweer met Real Madrid thuis in het oefencomplex tegen Valencia.

Quote Extra