Deense eerste klasse gaat wedstrijden met meer dan 500 toeschouwers toelaten bij wijze van test

In Denemarken willen ze straks ook echte supporters. Foto: via REUTERS

Bij drie wedstrijden in de Deense eerste klasse mogen komend weekend bij wijze van test meer dan 500 toeschouwers in het stadion aanwezig zijn. Dat maakten de Deense liga en politie maandag bekend.

Het duel tussen Horsens en Randers van zaterdag, de derby tussen Bröndby en FC Kopenhagen van zondag en de wedstrijd tussen Lyngby en OB van maandag zullen door een groter aantal toeschouwers bijgewoond worden. Hoeveel precies, moet nog bepaald worden. Bröndby rekent op 2.500 tot 3.000 fans. De stadions zullen in ieder geval in vakken van maximaal 500 personen onderverdeeld worden. Dat is momenteel de bovengrens van aantal deelnemers aan evenementen met een vast aantal zitplaatsen in Denemarken.

Bij het testproject is het de bedoeling na te gaan in welke mate fans competitiewedstrijden tijdens de coronacrisis kunnen bijwonen. (belga)