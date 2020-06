Kan ik op citytrip in Kopenhagen? Zijn de zwembaden in Frankrijk open? Europese website gidst toeristen door zomerseizoen

Kan ik op citytrip naar Kopenhagen? Zijn de zwembaden in Frankrijk open? Is een mondkapje verplicht in de Italiaanse musea? De Europese Commissie heeft maandag een website en app gelanceerd die de toeristen alle informatie over het aanstaande zomerseizoen in Europa moet bieden.

Op de dag dat de Belgen opnieuw de grens kunnen oversteken, lanceert de Commissie met ‘Re-open Europe’ een website die geïnteresseerde reizigers realtime-informatie aanbieden over de situatie aan de grenzen, beschikbare vervoersmogelijkheden, verblijfsomstandigheden en beschikbare toeristische diensten in de lidstaten.

Via een interactieve kaart kunnen gebruikers landenspecifieke informatie, updates en advies over elk van de 27 lidstaten raadplegen. De informatie is beschikbaar in alle officiële talen van de EU en wordt aangeleverd door de lidstaten zelf. Niet-lidstaten Zwitserland en Noorwegen hebben gevraagd om aan te sluiten bij het initiatief, het Verenigd Koninkrijk vooralsnog niet.

De Commissie heeft er bij de lidstaten op aangedrongen om de binnengrenzen binnen de Europese Unie ten laatste op 15 juni te heropenen. De meeste lidstaten hebben die Europese aanbeveling ook gevolgd, maar er zijn er ook die nog steeds reisbeperkingen handhaven. Een trip naar Denemarken bijvoorbeeld zit er nog niet in voor Belgen.