Brussels Airlines tevreden met heropstart: “Bijna overal volle vluchten, er is duidelijk goesting om te reizen”

Dieter Vranckx, topman van Brussels Airlines, is tevreden over de herstart. “Alles verloopt volgens plan. Na drie maanden stilgelegen te hebben, is dit een belangrijke dag vandaag. We hebben bijna overal volle vluchten, dus dat enorm plezier.”

22 vluchten onderneemt Brussels Airlines vandaag op de luchthaven van Zaventem. De eerste Brussels Airlinesvlucht was die naar Rome om 07.30 uur. Die zat afgeladen vol. De vlucht naar Marseille een paar uur later was wat minder goed gevuld. “Op één of twee na zijn het volle vluchten wat normaal is in onze business”, stelt Vranckx. “Vooral de toeristische bestemmingen naar Malaga, Rome, enzovoort, lopen als een trein. Ook onze businessreizen naar Wenen en Budapest doen het goed. Aan de boekingen zien we dat de mensen geen schrik hebben om weer te gaan vliegen. De boekingen gaan elke week met bijna 50 procent omhoog. Er is duidelijk goesting om te reizen, andere landen te ontdekken, buiten België te gaan.”

Ondertussen is er nog altijd geen deal tussen de regering-Wilmès en Lufthansa over de 290 miljoen euro staatssteun die Brussels Airlines heeft gevraagd aan de federale regering. Dieter Vranckx bespreekt de situatie: “Dat zijn moeilijke discussies. We nemen de tijd die nodig is. We hebben een akkoord nodig dat past voor de overheid, voor Brussels Airlines en voor Lufthansa.” De CEO van Brussels Airlines wil niet gezegd hebben dat de gesprekken stroef verlopen: “Soms gaat het sneller vooruit, op andere momenten iets trager. Dat is normaal. Het gaat over een complexe financiering.”