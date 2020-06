Rechter veroordeelt man die tiener op sporen duwt: “Pas u aan, je lijkt op een stront”

Aarschot -

In de Leuvense strafrechtbank is een man uit Aarschot veroordeeld tot negen maanden cel voor slagen met racistisch motief tegen de toen 15-jarige Leroy A. Op 26 augustus 2018 gooide Jonas V.E. de tiener op de sporen in het station van Aarschot. Sandra H. en Cindy V.G. werden veroordeeld tot respectievelijk een jaar en negen maanden cel voor hun betrokkenheid bij de feiten.