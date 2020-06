Dries Mertens schreef geschiedenis in Napoli, maar hoe verhoudt zijn record van zich tegenover de Belgische clubtopschutters?

Dries Mertens is dankzij zijn 122ste doelpunt voor Napoli clubtopschutter aller tijden voor de Partenopei. Met dat aantal zou hij bij de meeste Belgische clubs echter nog altijd in de schaduw staan van namen als Jef Mermans, Raoul Lambert of Bert De Cleyn. Een overzicht van de topschutters van de 18 club die volgend seizoen aanspraak maken op 1A, de ene al mythischer dan de ander.