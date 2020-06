Sinds het begin van de coronacrisis kregen zeker 5.000 Belgen het omstreden middel chloroquine toegediend. Dat zei dokter Emmanuel Bottieau, verbonden aan overheidsinstantie Sciensano. Maar wat is chloroquine precies? Waarom is het zo omstreden? En kan het echt werken tegen corona?

Wat is chloroquine?

Chloroquine is een middel dat al decennia tegen malaria ingezet wordt, maar sinds 2015 niet meer in België verkrijgbaar is. Ziekenhuizen kunnen het wel verkrijgen. Hydroxychloroquine ...