Hilde ontwierp aangepaste affiches om verspreiding van corona in Afrika te beperken: “Ik werd ongemakkelijk toen ik westerse campagneposters zag arriveren”

Waregem -

Preventieposters, gemaakt in het Westen, om te vermijden dat het coronavirus zwaar voet zet in Afrika? Helpt niet, volgens de West-Vlaamse Hilde Baele die er al jaren woont en werkt. Daarom bedacht ze een alternatief. Intussen verspreiden Medicos Del Mundo, Unicef en Oxfam haar stickers, posters en folders al in verschillende landen.