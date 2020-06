Ophef over beelden van betoging: politie spuit traangas recht in het gezicht van jongen (7)

Er is ophef ontstaan over beelden die gemaakt zijn tijdens een betoging in het Amerikaanse Seattle. De politie vuurde er traangas af in het gezicht van een jongen van 7 jaar, zegt de woedende vader aan The guardian. “Ik begrijp niet hoe ze nog kunnen slapen”, zegt Mando Avery. De politie onderzoekt de zaak.

De jongen van 7 jaar had zaterdag met zijn vader Mando Avery vanuit Tacoma een uur gereden om deel te nemen aan een vredevolle antiracismebetoging in Seattle. Ze waren samen met nog wat andere familieleden aan het bidden toen de politie nog geen 45 minuten na hun aankomst met traangas begon te spuiten.

Het goedje vloog recht in het gezicht van de zoon van Avery, en op de beelden is duidelijk te zien hoe pijnlijk dat was. Er is ook te zien hoe de omstanders meteen melk en water op zijn gezicht gieten en hem proberen te kalmeren. “Alles komt goed”, zeggen ze. “Geef haar wat ruimte”, hoor je ook iemand zeggen, die dacht dat het om een meisje ging.

Evan Hreha, een 34-jarige stylist, kwam net toe op de betoging toen hij het tafereel zag. Hij filmde het, postte het op sociale media en confronteerde een agent met de feiten. Sindsdien zit hij al twee dagen in de gevangenis.

“Hoe slapen ze nog?”

De jongen is volgens The guardian nog getraumatiseerd door de feiten. Hij hield er ook een brandwonde aan over op zijn wang. De krant vroeg zijn vader wat hij zou zeggen aan de politie als hij kon. “Ik zou hen duidelijk maken dat ze mijn zoon geviseerd hebben. Dat als het hun bedoeling was om een voorbeeld te stellen en hem schrik aan te jagen, het gelukt was.”

Mando Avery zegt dat hij vooral kwaad is dat de agenten en hulpverleners in de buurt niet kwamen helpen. “Agenten worden betaald om te beschermen, maar geen hen is mijn kind komen helpen. Ik begrijp niet hoe ze nog kunnen slapen.”

Niet eerste keer

De politie was karig met commentaar. “De zaak wordt onderzocht”, zei een woordvoerder aan The guardian. De familie bekijkt met een advocaat of er een klacht mogelijk is.

Het was niet het eerste geval van politiegeweld tijdens de betogingen. Geregeld wordt er met traangas gespoten of worden rubberkogels afgevuurd tijdens de protesten sinds de dood van George Floyd.