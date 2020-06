Walibi wil al op 27 juni heropenen

Attractiepark Walibi wil al op 27 juni de deuren kunnen openen om zo helemaal klaar te zijn tegen 1 juli, wanneer de attractieparken echt mogen openen volgens de Nationale Veiligheidsraad. De eerste dagen is het de bedoeling om maximaal 3.000 bezoekers toe te laten, zo bleek maandag tijdens een bezoek van Waals minister van Toerisme Valérie De Bue. Dat aantal zal vervolgens geleidelijk worden opgetrokken.

De Bue was ter plaatse om zich samen met de Waverse burgemeester Françoise Pigeolet en verantwoordelijken van de lokale politie en de hulpdiensten te vergewissen van de veiligheidsmaatregelen die door het park worden genomen. Zo komt er onder andere een circulatierichting en wordt er aan de toegang tot elke attractie een desinfecterende gel voor de handen voorzien. Er is ook nagedacht over een manier om de wachtrijen aan de winkeltjes en de attracties veilig te houden en ervoor te zorgen dat de sociale afstand van anderhalve meter gerespecteerd kan worden.

In de attracties zelf zullen alle bezoekers ouder dan 12 jaar een mondmasker moeten dragen. Sommige attracties zullen gedesinfecteerd worden door ze om de 20 minuten te benevelen. Op de wandelpaden van het park zal het dragen van een mondkapje aangemoedigd, maar niet verplicht worden. Tot slot zal iedereen om toegang te krijgen tot Walibi vooraf moeten reserveren. Dat geldt ook voor wie een abonnement heeft.

“Na gesprekken met andere toeristische spelers die hun activiteiten al hebben hervat, is gebleken dat de heropstart bij hen met vallen en opstaan is verlopen. (...) Door te starten met maximaal 3.000 bezoekers op een terrein van bijna 40 hectare, kunnen we onze genomen maatregelen vanaf 27 juni zonder risico testen zodat we dus helemaal klaar zijn voor 1 juli”, aldus Christophe Parent van Walibi.