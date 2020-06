Rousseau en Magnette hebben verslag klaar en willen dat Wilmès nu overneemt, premier weigert voorlopig

Nu de snuffelronde van de socialistische partijvoorzitters Conner Rousseau (SP.A) en Paul Magnette (PS) erop zit, hebben ze ook een verslag van hun vorderingen opgesteld. Zij vragen premier Sophie Wilmès (MR) om de touwtjes nu in handen te nemen, maar die weigert dat voorlopig.

De voorbije weken hebben SP.A-voorzitter Conner Rousseau en PS-voorzitter Paul Magnette gesprekken aangeknoopt met alle partijvoorzitters, behalve die van Vlaams Belang en PVDA, in de hoop de vorming van een nieuwe federale regering te kunnen opstarten. Volgens VRT Nieuws concluderen de twee na die snuffelronde dat de tien partijen het op verscheidene vlakken eens zijn met elkaar.

Ze hebben daar nu een mondeling verslag van gegeven aan die partijvoorzitters, en premier Wilmès heeft een schriftelijke versie gekregen. De socialistische voorzitters willen dat Wilmès hun werk nu verderzet en effectief overgaat tot het vormen van een nieuwe regering. De premier heeft dat voorlopig geweigerd. Magnette en Rousseau hebben een voorstel van coalitie gedaan, vermoedelijk paars-geel, maar ze konden haar geen formeel engagement geven van alle betrokken partijen. Ze heeft hen daarom gevraagd om daar eerst nog verder op te werken, en terug te komen als dat formele engagement er is. De premier is om 16 uur aangekomen bij koning Filip voor hun wekelijkse gesprek.

Na de superkern van afgelopen vrijdag was duidelijk geworden dat de rek volledig uit de huidige regering met volmachten van Wilmès is. Die volmachten kunnen met drie maanden verlengd worden, maar duidelijk is dat daar niemand echt op zit te wachten. De hoop is groot dat er de komende dagen stappen gezet worden richting een nieuwe en volwaardige federale regering.

Hoe tewerk gegaan moet worden om tot nieuwe formatiegesprekken te komen, is nog onduidelijk. Het is ditmaal niet aan koning Filip om het initiatief daarvoor te nemen, dus wordt verwacht dat het initiatief vanuit de politiek zal komen.

Ook met welke partijen die gevormd zal worden, is nog niet duidelijk. De Vivaldi-coalitie - met PS maar zonder N-VA - wordt het niet, zo zei Magnette zelf al. Paars-geel, de formule waarin de grootste partijen PS en N-VA ondanks hun lang aanslepende verbale oorlog toch samen regeren, lijkt momenteel weer de meest plausibele.