Na geheime onderhandelingen: katje Lee is op het vliegtuig naar Peru gezet om over anderhalve maand weer naar België te komen

Stabroek -

“Kafkaiaans en absurd” . De advocaat van het baasje van katje Lee begrijpt nog steeds niet dat het dier niet gewoon in ons land tijdelijk in quarantaine kan blijven. Maar regels zijn regels en dus werd de kat maandagochtend op een vliegtuig naar Peru gezet om over anderhalve maand mét het baasje terug naar ons land te keren.