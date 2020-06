Johnson en Europese leiders raken het eens over “nood aan nieuw momentum” over Brexit

De Britse premier Boris Johnson en de Europese leiders zijn het erover eens dat het Brexitoverleg “nieuw momentum” nodig heeft. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die maandagmiddag na afloop van een video-overleg is verspreid. De onderhandelingskalender wordt deze zomer intensiever en beide partijen willen “de meest gunstige omstandigheden creëren om een deal te sluiten en ratificeren voor eind 2020”.

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel, Commissievoorzitster Ursula von der Leyen, Parlementsvoorzitter David Sassoli en EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier overlegden maandagmiddag ongeveer een uur met de Britse premier Boris Johnson over de stand van zaken in de brexitgesprekken. Die onderhandelingen over een nieuwe relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU verlopen al maanden stroef, en de tijd dringt: tegen ten laatste eind dit jaar moet er een akkoord op tafel liggen, of de harde brexit dreigt alsnog. De Britten hebben vorige week nog maar eens duidelijk gemaakt dat ze niet van plan zijn een verlenging van de overgangsperiode te vragen.

Grote doorbraken of verrassingen leverde het korte overleg van maandagmiddag niet op. De Europese leiders “nemen akte” van de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de overgangsfase niet te verlengen en beide partijen “zijn het erover eens dat er een nieuw momentum nodig is”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht. Daarin benadrukken Londen en Brussel wel dat ze de onderhandelingskalender in juli opdrijven om zo “de meest gunstige omstandigheden te creëren om een deal te sluiten en te ratificeren voor eind 2020”, staat er. “Dat zou ook moeten inhouden dat er in een vroeg stadium overeenstemming wordt bereikt over de beginselen die de grondslag moeten vormen van een akkoord.”

Onderhandelingen stokken

De Brexitonderhandelingen stokken al maanden op visserij enerzijds en het gelijk speelveld voor Europese en Britse bedrijven anderzijds. Het Verenigd Koninkrijk wil na de overgangsperiode - vanaf 2021 dus - de toegang tot hun territoriale wateren beperken, de Europese lidstaten willen hun huidige toegang en visquota dan weer behouden. Daarnaast wil de EU Groot-Brittannië onverhinderde toegang bieden tot de interne markt, maar dan moeten de Britse bedrijven zich wel blijven houden aan de strenge Europese standaarden op vlak van onder meer milieu, arbeid, of staatssteun, zodat er geen concurrentievoordeel ontstaat ten opzichte van de eigen Europese markt. Londen huivert voor dat idee, omdat het de nationale soevereiniteit zou inperken. En laat dat laatste nu net de hele bestaansreden voor de brexit zijn.

Geïntensiveerde onderhandelingsrondes - wellicht elke week, afwisselend in Londen en Brussel als het coronavirus dat toelaat - moeten die obstakels uit de weg ruimen. De EU en het Verenigd Koninkrijk willen “hard blijven werken om een relatie tot stand te brengen die in het voordeel is van de Europese en Britse burgers”, klinkt het in het communiqué.

Al valt er over het gelijk speelveld maar weinig te onderhandelen, verduidelijkte Europees Raadsvoorzitter Charles Michel vlak na het overleg nog eens op twitter. “Een breed en ambitieus akkoord, in lijn met de richtlijnen van de Europese Raad, is in ons beider belang. Klaar om er een lap op te geven, maar niet om een kat in een zak te kopen. Het gelijk speelveld is essentieel.”