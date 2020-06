Duits gerecht onderzoekt mogelijk verband tussen zaak Maddie en verdwijning van Duitse jongen

De Duitse justitie in Frankfurt onderzoekt of er een mogelijk verband is tussen de zaak Maddie en de zaak Tristan. “We kijken of er verbanden kunnen zijn”, zei een parketwoordvoerder maandag. Eerder had de Frankfurter Neue Presse over een mogelijk verband bericht.

Begin juni deelde het Duitse gerecht mee dat het Christian Brückner had gearresteerd in de zaak Madeleine ‘Maddie’ McCann op verdenking van moord. Het toen driejarige Britse meisje verdween in 2007 een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz.

In dergelijke gevallen is het “eigenlijk een routinemaatregel” om na te gaan of er een parallel kan zijn, zei procureur-generaal Noah Kruger aan dpa. Het is te vroeg om te “speculeren”.

Het verminkte lichaam van de 13-jarige Tristan Brübach werd in 1998 gevonden in Frankfurt in de wijk Höchst. De zaak is nog steeds niet opgelost.