Radja Nainggolan heeft mogelijk z’n laatste wedstrijd gespeeld voor Cagliari: “Inter heeft de nieuwe ik binnengehaald”

Radja Nainggolan speelt volgend seizoen zo goed als zeker niet langer voor Cagliari. Voor de club waar hij groot werd in Italië is de 32-jarige middenvelder te duur. Terug naar Inter dan, maar ook daar past hij niet in de toekomstplannen.

In de Italiaanse beker werd afgelopen weekend al gevoetbald, de Serie A trekt zich komend weekend weer op gang. Bij Cagliari zullen we naar alle waarschijnlijkheid geen Radja Nainggolan tussen de lijnen zien wanneer de Sardinische club op 20 juni op bezoek gaat bij Hellas Verona. ‘Il Ninja’ is twee weken buiten strijd met een blessure aan de rechterkuit.

Daardoor is het goed mogelijk dat Nainggolan zijn laatste wedstrijd voor Cagliari al speelde op 1 maart, tegen AS Roma (3-4-nederlaag). Er is namelijk nog steeds geen deal om de huurovereenkomst tussen Inter en Cagliari - die op 30 juni afloopt - te verlengen. Onze landgenoot definitief terug naar Sardinië halen, is geen optie wegens te duur. Nainggolan krijgt namelijk een jaarsalaris van zo’n 4 miljoen euro in Milaan.

Maar ploegmaat van Romelu Lukaku worden bij Inter, dat zit er ook niet meteen in. Hij past niet in de sportieve plannen van coach Antonio Conte. “We hebben vorig jaar onze sportieve plannen uitgedacht. Vandaag gaan we die ook respecteren”, vertelde CEO Beppe Marotta onlangs aan La Gazzetta dello Sport.

Er zijn echter kapers op de kust. Nainggolan zelf zou graag terug naar AS Roma willen, maar Fiorentina lijkt momenteel de grootste kanshebber. De club uit Toscane heeft een rijke eigenaar en zou de financiële eisen van ‘Il Ninja’ potentieel wel kunnen inwilligen.

De 32-jarige Nainggolan was dit seizoen goed voor vijf goals en zes assists in 24 officiële duels (alle competities samen). Cagliari staat na een sterke heenronde maar een tegenvallende terugronde twaalfde in de Serie A.

Foto: Photo News

Vechten op zondag

Tussendoor stond Naingolan maandag in de Italiaanse krant Corriere dello Sport.

“Ik heb in mijn leven nog niet veel opofferingen gemaakt”, stelt hij. “Iedereen heeft z’n eigen manier van leven. Ik heb niet altijd als een professional geleefd, dat weet ik. Maar het belangrijkste voor mij is om te vechten op zondag en dat heb ik altijd gedaan. Voetballers moeten beoordeeld worden op wat ze betekenen voor hun team. In het leven zou je vrij moeten zijn.”

Nainggolan zegt dat hij graag had gespeeld onder Antonio Conte bij Inter. “Op amper één maand tijd zag ik zijn doorzettingsvermogen en persoonlijkheid. En hoe hij wilde spelen. Maar het meeste heb ik te danken aan Luciano Spalletti. Hij veranderde mijn rol en maakte me completer. En dus ligt mijn hart nog steeds in Rome”, klinkt het. “Ik voelde er altijd zoveel affectie en maakte er veel oorlogen mee. En wie weet speelde ik er wel toen voetbal echt belangrijk ging worden voor mij. Ik hou van uitdagingen. Zo wilde ik Juventus verslaan, liever dan naar daar te gaan en te winnen. Mensen denken dat ik Juve haat, maar dat is niet zo. Ik wilde de beste verslaan.”

Intussen ziet Nainggolan een soortgelijke speler kansen krijgen bij Inter, Nicolo Barella. “Inter heeft de nieuwe ik binnengehaald”, aldus de ex-Rode Duivel over de 23-jarige Italiaan. “Barella heeft dezelfde speelstijl. Hij is een badass, hij loopt, hij vecht. Hij maakt voorlopig nog niet veel doelpunten en geeft nog maar een paar assists, maar met wat meer ervaring zal hij ook daarin bijdragen. Nicolo is zoals mij zes jaar geleden. Hij is zeer belangrijk in het vrijspelen van de spelmaker.”