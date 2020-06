Minister Demir opent “krachtigste windpark van Vlaanderen”

Pelt - Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft maandag, op de Internationale Dag van de Wind, de werf van het Storm-windpark in de nabijheid van de Nyrstar-site in Pelt officieel geopend. Het windpark moet het meest performante windpark van Vlaanderen worden en zal voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 8.000 gezinnen. “Projecten zoals het windpark in Pelt zijn cruciaal als we onze hernieuwbare energiedoelstellingen in Vlaanderen willen halen”, zegt Demir.

Het windpark ten noorden van het kanaal Bocholt-Herentals in Pelt zal bestaan uit drie windturbines met een elektrisch vermogen van 4,0 tot 4,5 MW, een rotordiameter van 145m en een tiphoogte van 170m. Het is voor het eerst dat er in Vlaanderen windturbines met dergelijke dimensies worden gebouwd.

Twee van de drie turbines worden gebouwd op terreinen van zinksmelter Nyrstar en naburig bedrijf Velbo. Een groot deel van de groene stroom wordt via het elektriciteitsnet van Nyrstar naar het hoogspanningsnet geleid. Momenteel wordt de bekabeling van de windturbines aangelegd. De bouw van de turbines zelf staat gepland in het voorjaar van 2021. De ingebruikname is voorzien voor de zomer van 2021.

Inwoners van de gemeente Pelt en de stad Lommel konden zich eind 2019 inschrijven op aandelen van de coöperatieve Storm om zo te delen in de winsten van de windturbines. Eén aandeel in de coöperatieve kostte 125 euro en elk gezinslid kon tot 24 aandelen kopen. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4 tot 6 procent, terwijl de coöperanten ook groene stroom aan een gunsttarief kunnen afnemen. In totaal investeerden 341 omwonenden mee in het windpark.