Opnieuw twee beelden beschadigd in het Brusselse

In de Brusselse gemeente Elsene zijn het voorbije weekend twee beelden beschadigd. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene. Het gaat om het standbeeld van Leopold II in de Bellevuestraat, waarop een graffiti met de tekst “abolish racism monument” werd aangebracht, en het beeld van generaal Storms op het Meeusplein, dat overgoten werd met rode verf.

De Elsense burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) had eind mei aangekondigd dat hij het beeld van generaal Storms zou laten verplaatsen naar het Afrikamuseum in Tervuren, net om de rol van de generaal in de kolonisatie van Congo in de juiste context te plaatsen en het beeld dat van de kolonisatie in de publieke ruimte wordt gegeven, te herzien. Daarvoor was ook een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Aan het beeld van Leopold II wilde de burgemeester echter niet raken.

“Hij heeft zeker een bedenkelijke rol gespeeld in wat er zich in Afrika heeft afgespeeld maar blijft een Belgische koning”, aldus de burgemeester.

Vorige week vrijdag waren ook al een beeld van Leopold II in Oudergem en een buste van koning Boudewijn in het centrum van Brussel beschadigd, en in de dagen voordien was hetzelfde gebeurd met beelden van Leopold II op het Koningsplein in Brussel en in Ekeren.