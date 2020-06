25 jaar na Bosman-arrest krijgen ook Maltese spelers hun vrijheid

Profvoetballers in Malta kunnen 25 jaar na het Bosman-arrest eindelijk genieten van hun vrijheid eens ze einde contract zijn bij hun club, zo laat de internationale spelersvakbond FIFPro maandag weten in een mededeling.

In 1995 deed het Bosman-arrest de voetbalwereld op zijn grondvesten daveren, toen door het Europese Hof van Justitie beslist werd dat het niet langer mogelijk was een transfersom te eisen voor spelers die einde contract zijn bij hun club. Het veranderde het voetbal voorgoed, maar Malta bleef tot nu een buitenbeentje. Daar moesten de spelers of hun nieuwe club nog steeds maximaal 30.000 euro betalen bij een transfer, een bedrag dat berekend werd op basis van parameters zoals ervaring en caps. “In topcompetities is 30.000 euro misschien een verwaarloosbaar bedrag, maar clubs in Malta werken met kleine budgetten”, vertelde Carlo Mamo, de oprichter van de Maltese spelersvakbond MFPA, die enkele jaren geleden de strijd startte tegen het bestaande transfersysteem.

Daarnaast was het transfersysteem nadelig voor Maltese spelers, want clubs gaven de voorkeur aan buitenlandse spelers die wel gratis gehaald konden worden. Een onderzoek uit 2015 toonde aan dat 95 procent van de Maltese spelers zich daardoor gedemotiveerd voelde.

Vorige week maandag kwam er echter een akkoord met de Maltese Voetbalfederatie (MFA) uit de bus. Eens ze einde contract zijn, kunnen spelers nu gratis de overstap maken naar hun nieuwe club. Ook jeugdspelers zullen daarvoor geen vergoeding meer moeten betalen. Voordien moesten spelers tussen vijftien en achttien jaar een vergoeding van maximaal 1.500 euro ophoesten als ze van club wisselden.

“Het zijn twee monumentale veranderingen waar we jaren hebben moeten voor vechten. We hebben gepraat met ministers, premiers en de Europese Commissie, maar de zaken kwamen pas echt in beweging toen de FIFA en FIFPro druk begonnen te zetten. Dankzij deze wijziging zullen er meer Maltese spelers de stap naar profvoetbal kunnen zetten.”