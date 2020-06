Vrachtwagen gaat door middenberm op E40: snelweg volledig versperd richting Brussel, urenlang aanschuiven

Op de E40 in Zwijnaarde is een vrachtwagen door de middenberm gereden. De snelweg is daardoor in de richting van Brussel volledig versperd. Richting Oostende is één rijstrook versperd. De files lopen er snel op. Volgens VRT Nieuws moeten wagens er twee uur aanschuiven.

Het ongeval gebeurde net voor het knooppunt Zwijnaarde. Een vrachtwagen die richting Oostende reed, ging er om nog onduidelijke redenen door de middenberm heen. Daarbij vielen twee gewonden en door de brokstukken raakten nog 6 andere voertuigen beschadigd, meldt VRT Nieuws.

Richting Brussel is de rijstrook volledig versperd en moeten wagens er meer dan twee uur aanschuiven. De oplegger ligt over de middenberm, waardoor ook richting Oostende een rijstrook versperd is. De hinder loopt daar ook op. Wie richting Oostende moet, doet er goed aan de omleiding via de R4 te volgen vanaf Merelbeke.

Door een verkeersongeval is er sterke verkeershinder op de E40 ter hoogte van Zwijnaarde. Richting Brussel is de snelweg volledig versperd. Richting Oostende is de linkerrijstrook versperd. pic.twitter.com/fpIwtJmXvy — Brandweerzone Centrum (@bzcentrum) June 15, 2020

Eerder vandaag vond ook al een ongeval met drie vrachtwagens plaats op de E17 in Destelbergen. Ook daar is de hinder erg groot, omdat bij het ongeval lijm op de rijweg belandde en die er helemaal afgehaald moet worden. Die opruiming door een externe firma zal vermoedelijk tot na de avondspits duren.

LEES OOK. Reinigingswerken na ongeval op E17 zullen nog duren tot na de avondspits