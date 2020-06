Proefkonijnen gezocht én gevonden: opvallend veel Belgen willen coronavaccin testen

Het aantal mannen en vrouwen die midden juli het potentiële coronavaccin van het Belgische farmabedrijf Janssen Pharmaceutica en moederbedrijf Johnson & Johnson willen testen, wordt elke dag groter. “Sinds we afgelopen woensdag een oproep lanceerden, hebben zich al meer dan 350 mensen aangemeld”, zegt woordvoerder Tim De Kegel. “Dat is heel veel in vergelijking met andere onderzoeken in deze fase.”