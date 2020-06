Ontslagen worden wegens je geaardheid is niet langer legaal in de VS

Lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt’ers) mogen in de Verenigde Staten niet om hun geaardheid worden ontslagen, oordeelde het hooggerechtshof maandag. Volgens het hooggerechtshof zou ontslag om die reden indruisen tegen de federale wetgeving.

De uitspraak die lhbt’ers ook beschermt tegen discriminatie op het werk, werd gesteund door zes van de negen hoge rechters. Deze geldt als het belangrijkste wapenfeit van de Amerikaanse lhbt-rechtenbeweging sinds het hooggerechtshof in 2015 oordeelde dat het homohuwelijk in alle staten legaal is.

Lhbt’ers genieten nu bescherming tegen discriminatie door werkgevers onder de Civil Rights Act van 1964. Die wet verbiedt ook discriminatie op basis van geslacht, ras, afkomst en religie.