De winkels in Groot-Brittannië zijn na drie maanden weer open, met deze taferelen als gevolg

De regering van Groot-Brittannië is maandag begonnen met de uitvoering van een langetermijnplan om de economie weer los te trekken. Na drie maanden mochten de winkels eindelijk opnieuw hun deuren openen. Grote merken zoals Nike en Zara pakten uit met fikse kortingen tot wel 70 procent. Zo hoopten ze de stock van tijdens de lockdown toch nog kwijt te geraken. Heel wat mensen stonden daarom urenlang in de wachtrij. Britse Premier Boris Johnson liet weten erg enthousiast te zijn over het laten herleven van de economie.