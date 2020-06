Effectieve straffen voor gauwdieven die in centrum Leuven toesloegen met voetbaltackle

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft twee gauwdieven veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van achttien en twintig maanden. In het centrum van Leuven maakten ze in het najaar van 2019 zeker elf slachtoffers, waarbij ze gebruik maakten van een truc met een voetbaltackle.

Rachid M. en Ahmad W. werden vervolgd voor elf diefstallen in het Leuvense stadscentrum tussen 29 oktober en 15 november. Ze hadden hun trucje al eens uitgeprobeerd in Luik op 26 oktober. De ene dader liep tegen een slachtoffer aan en maakte daarbij een snelle beenbeweging, vergelijkbaar met een voetbaltackle. De andere maakte gebruik van de verwarring om smartphones, portefeuilles en cash geld te stelen uit jaszakken.

De twee mannen, die illegaal in ons land verbleven, sloegen telkens toe in de nachtelijke uren en schuwden het geweld niet. Een ploeg van de politiezone Leuven kon hen inrekenen in de nacht van zaterdag op zondag 17 november. De agenten herkenden het duo als verdachten van twee gauwdiefstallen op 15 november op het Herbert Hooverplein en in de Dirk Boutslaan. Ze hadden daarbij telkens eerst om een sigaret gevraagd.

Onderzoek leidde naar andere gauwdiefstallen in de Wieringstraat, de Vital Decosterstraat, op het Ladeuzeplein en op de Oude Markt. Een van de slachtoffers kreeg een schouderstoot en rake klappen en raakte daarbij ernstig gewond aan het gezicht. Rachid M. en Ahmad W., respectievelijk opgesloten in de gevangenis van Leuven en Hasselt, moeten aan een burgerlijke partij een schadevergoeding van 850 euro betalen.