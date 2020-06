De president die in de holebi’s de nieuwe vijand ziet: “Dit is niet waarvoor de generatie van mijn ouders gedurende 40 jaar streed”

De Poolse president Andrzej Duda zit in het oog van de storm. Tijdens een verkiezingsmeeting haalde hij uit naar de LGBT-ideologie die volgens hem “nog vernietigender voor de mens” is dan het Bolsjewisme. De uithaal past in de oerconservatieve visie van de regerende PiS, bij wie de president aanleunt. Maar komt er nu ook omdat corona Duda’s mogelijke herverkiezing in het gedrang brengt.