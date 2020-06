Jeugdbewegingen krijgen puzzel voor zomerkampen stilaan gelegd: “Kinderen die willen gaan, kunnen gaan”

Het plannen van de zomerkampen bezorgt jeugdbewegingen wegens de coronamaatregelen extra organisatiestress, maar doorgaans krijgen de groepen de puzzel wel gelegd. Dat blijkt maandag uit een rondvraag bij Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Kinderen die op kamp willen gaan, kunnen gaan”, luidt het bij beide.

Op 22 mei kregen de jeugdbewegingen groen licht voor het organiseren van kampen tijdens de zomer, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo mogen de kampen enkel plaatsvinden in contactbubbels van maximaal vijftig personen, begeleiders inbegrepen, en moeten kampen in het buitenland binnen een afstand van 150 kilometer worden georganiseerd. Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben de voorbije weken ingezet op het informeren en ondersteunen van hun groepen.

De organisatie van de kampen onder de nieuwe regels is “niet evident”, is te horen bij de Chiro, die zowat 112.000 leden telt, maar “voorlopig lijkt dat wel te lukken”. “Voor een aantal groepen moeten we mee op zoek naar een specifieke oplossing voor een situatie”, zegt nationaal secretaris Niels De Ceulaer. “Maar wij hebben alleszins niet de indruk dat er groepen zijn die het echt niet zien zitten. Kinderen die op kamp willen gaan, kunnen gaan.”

Niet zonder ongemak

Ook bij Scouts en Gidsen, dat 84.000 leden telt, “krijgen we de puzzel gaandeweg gelegd”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel. “Dat gebeurt niet overal zonder ongemak en zorgt wel voor wat organisatiestress. Hier en daar moeten groepen moeilijke beslissingen nemen, zoals het inkorten van kampen in twee kortere periodes of leden teleurstellen, maar dat gebeurt niet vaak.” Ook Scouts en Gidsen heeft er “goede hoop op dat iedereen die een scoutskamp wil meemaken, een scoutskamp zal meemaken”.

Volgens De Ceulaer is de bubbel van vijftig de maatregel die bij de meeste groepen hoofdbrekens tot gevolg heeft. “Een extra bubbel is bijvoorbeeld extra organiseerwerk voor een groep en ook niet alle infrastructuur is daarop voorzien”, zegt hij. Volgens Van Reusel is het daarbij zaak om “vindingrijk en creatief” te zijn. “We zijn daar strikt in, over de limiet van de kampbubbels gaan we niet over, maar groepen kunnen bijvoorbeeld kinderen laten aansluiten bij een bubbel met kinderen van een andere leeftijd, de leidingsgroep herschikken, van de kookploeg een aparte bubbel maken, enzovoort.”

Geen tekort

Wat kampplaatsen betreft, is er voorlopig geen tekort, is bij beide jeugdbewegingen te horen. Wel loopt het soms moeilijker in Wallonië. “Veel gemeentebesturen interpreteren er de regels strenger dan ze werkelijk zijn”, aldus De Ceulaer. “Ze laten er bijvoorbeeld maar één bubbel per kampterrein of één bubbel per hectare toe. Maar eigenlijk kan er op een normaal kampeerterrein met de maatregelen een kamp met meerdere bubbels op veilige manier worden georganiseerd.”

Ook voor groepen die kampen in het buitenland hadden gepland, stellen er zich nog problemen, is dan weer bij Scouts en Gidsen te horen. “Daar zijn een aantal groepen zich nog altijd aan het beraden over een alternatief”, aldus Van Reusel. “De zeescouts hebben bijvoorbeeld nog maar recent te horen gekregen dat er geen waterkampen mogen worden georganiseerd in Nederland. Die moeten dus allemaal landinwaarts een oplossing zoeken.”