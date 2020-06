Er werd maandag opnieuw getraind bij Anderlecht met het oog op het seizoen 2020-2021. Met een nieuwe assistent in Nicolas Frutos, maar ook met een speech van Vincent Kompany. Hoe kan het ook anders? En de kapitein van paars-wit was formeel: “Vorig jaar werd ons veel afgenomen, dit jaar nemen we alles terug. Alles.”