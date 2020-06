Piloot van Amerikaans vliegtuig dat crashte in Noordzee heeft het niet overleefd: “Tragisch verlies”

De piloot van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat maandagochtend in de Noordzee was gecrasht, heeft het niet overleefd. Zijn lichaam werd maandagavond teruggevonden, meldt Sky News.

Het F15-gevechtstoestel van de Amerikaanse luchtmacht stortte maandagochtend rond 9.40 uur neer in de Noordzee voor de Britse kust, ter hoogte van Yorkshire. Van de piloot was geen spoor. Hij was op dat moment een routinetrainingsmissie aan het uitvoeren. Waarom hij crashte, is nog onbekend.

Na een hele dag zoeken werd het lichaam van de piloot maandagavond gevonden. Hij heeft de crash niet overleefd, zo meldt de 48th Finger Wing, waarvoor de piloot vloog. “Dit is een tragisch verlies voor onze afdeling, en ons medeleven gaat naar de familie van de piloot.”