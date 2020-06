Napoli eert recordman Dries Mertens nu ook met prachtige video

122 keer Dries Mertens. 122 keer een vreugdedansje bij de supporters van Napoli. De Rode Duivel is voortaan de topscorer van de Italiaanse club. Beter dan Marek Hamsik. Beter dan Diego Maradona. En dat vierde Napoli maandag met een leuke compilatievideo.

LEES OOK. Na record is Dries Mertens meer dan ooit God in Napels: verlengd verblijf nu echt in de maak (+)

De beelden:

De drie meest memorabele goals van de 122:

31 maart 2014 vs. Juventus: De geboorte van een publiekslieveling

Borstcontrole, weggedraaid, knap weggelegd in de verste goal. En dat twee ­minuten na zijn invalbeurt. Dries Mertens kende een eerste hoogtepunt bij Napoli toen hij in de Serie A de ­beslissende 2-0 tegen de touwen prikte tegen grote rivaal Juventus. Meer dan de goal zal vooral de reactie van speaker Decibel Bellini in de geheugens gegrift blijven. Die scandeerde na de treffer maar liefst elf keer Mertens z’n naam. Een ­publiekslieveling was geboren.

Bekijk zijn doelpunt vanaf 1:24:

18 december 2016 vs. Torino: De lob in het klavertje vier

Eén keer scoorde Mertens vier keer in één match voor Napoli. Medio december 2016 gebeurde dat, slachtoffer was Torino dat met 5-3 de boot inging. Zijn mooiste goal van het klavertje vier hield Mertens voor op het einde. Weggedraaid in de zestien, vanuit een ooghoek Joe Hart ver voor zijn doellijn zien staan, afgestraft met een heerlijke lob. Een kroon in wat later een prachtig seizoen 2016-2017 met 34 goals zou blijken te zijn.

Bekijk de lob vanaf 2:54:

10 februari 2018 vs. Lazio: De lob die onmogelijk leek

Zonder kijken. Haast tegen de zijlijn geplakt. Over alles en iedereen heen in het zijnetje. Heerlijke treffer was het, die van Mertens tegen Lazio in de Italiaanse winter. Napoli won die match met 4-1, doelman Thomas Strakosha heeft er waarschijnlijk nog nachtmerries van, Mertens werd nog maar eens gelauwerd. Meer dan terecht als u deze treffer ziet.

Bekijk deze lob vanaf 2:48: