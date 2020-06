Lege stadions betekenen weg thuisvoordeel: data uit Bundesliga zijn dramatisch voor clubs die in eigen huis speelden

Van thuisvoordeel is geen sprake meer bij het spelen in lege stadions. Bij de eerste zes speelronden sinds de hervatting van de Bundesliga is het winstpercentage van de thuisploeg gehalveerd.

Databureau Gracenote zocht uit dat voor de coronapauze de thuisploegen 43 procent van de duels wonnen en dat percentage is gedaald tot slechts 21 procent. De helft van de wedstrijden werd zelfs gewonnen door de uitspelende club, 29 procent eindigde in een gelijkspel.

Thuisclubs kwamen ook aanzienlijk minder vaak tot scoren. Met de eigen supporters achter zich kwamen de clubs in Duitsland tot een gemiddelde van 1,74. Voor lege tribunes is dat gemiddelde gedaald tot 1,23.

Dat in een willekeurige reeks slechts 12 van de 56 wedstrijden werden gewonnen door de club die in eigen stadion speelde, was alleen in december 2009 al eens voorgekomen.

Niet zelfzuchtig

“Data tonen aan dat spelers er mogelijk onbewust voor kiezen om de bal af te geven in plaats van zelf iets te ondernemen wat de fans op de banken zou krijgen”, zei Simon Gleave namens Gracenote.

Bayern München heeft alle zes de wedstrijden sinds de onderbreking gewonnen en kan dinsdag in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen kampioen worden. In Engeland wordt de Premier League woensdag weer hervat. Afgelopen weekend werd er ook in Spanje en Italië weer afgetrapt, overal zonder fans.