Coronavirus is terug in Peking: al meer dan 100 gevallen gedetecteerd

Sinds het nieuwe coronavirus opnieuw is opgedoken in Peking, zijn in de Chinese stad al meer dan 100 nieuwe gevallen van COVID-19 geïdentificeerd. Dat kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag aan.

“Vorige week meldde China een nieuwe uitbraak in Peking, na meer dan 50 dagen zonder gevallen in die stad. Er zijn nu meer dan 100 gevallen bevestigd. De oorsprong en omvang van de epidemie worden onderzocht “, zei WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een virtuele persconferentie.

LEES OOK. Na de ontdekking van nieuwe clusters van besmettingen: nervositeit en angst om tweede coronagolf neemt toe in Peking

De haard in de miljoenenstad was vermoedelijk een voedselmarkt. De lokale autoriteiten nemen daarom geen enkel risico. De markt werd volledig afgesloten, al 11 wijken werden in quarantaine geplaatst en alle culturele en sportinfrastructuur is opnieuw gesloten.