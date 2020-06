Vergeet de superflitspaal. De grote ‘vijand’ van snelheidsduivels in Gent is de NK7. Met dat bijna onzichtbare toestel heeft de Gentse politie vorig jaar net geen 50.000 auto’s betrapt op een te hoge snelheid.

De NK7 is een van de efficiëntste wapens tegen laagvliegers in het arsenaal van de Gentse politie. Vorig jaar was een topjaar voor de infraroodflitser. Hij verdubbelde zelfs zijn ‘vangst’ ...