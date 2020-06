Veel vliegen, het vacuüm van Jan Vertonghen en aftellen naar historische titel: dit moet u zeker weten over de herstart van de Premier League

Hopelijk heeft u uw gordel aan, want vanaf woensdag gaat na de Bundesliga, La Liga en de Serie A ook de Premier League weer van start aan 120 kilometer per uur. 92 wedstrijden van de meest populaire buitenlandse voetbalcompetitie komen op u af op amper 39 dagen tijd, en allemaal zullen ze live te volgen zijn op Belgische betaalzenders. Maar waar waren we ook weer gebleven? Wij spelen graag even bladwijzer.