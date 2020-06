Hij wil meer solidariteit én een nieuwe naam: SP.A stemt massaal in met Rousseaus vernieuwingsoperatie

De leden van SP.A hebben voorzitter Rousseau het vertrouwen gegeven om de vernieuwingsoperatie die hij heeft opgestart voort te zetten. Een onderdeel daarvan is een mogelijke nieuwe naam voor de partij.

Via een digitale stemming hebben 852 van 910 SP.A-leden het vertrouwen gegeven aan voorzitter Conner Rousseau om de weg die hij is ingeslagen, voort te zetten. Het is een stalinistische score van 94 procent, voor een weg die zowel inhoudelijk als organisatorisch is.

Inhoudelijk gaat het over de New Social Deal, een pakket dat draait rond onder meer solidariteit, rechtvaardige fiscaliteit en extra investeringen. Organisatorisch wil Rousseau de partij meer uit één stem laten spreken, door bijvoorbeeld de afdelingen meer rechtstreeks vanuit het nationale partijhoofdkwartier aan te sturen. Hij wil ook een meer wendbare organisatie.

De bedoeling is dat de leden de komende maanden mee inspraak krijgen in deze “elektroshock”, zoals Rousseau het zelf noemt. Een onderdeel daarvan is een nieuwe partijnaam. “Maar dat zal uiteindelijk van jullie afhangen”, aldus Conner Rousseau via een videoverbinding met de ingeschreven leden. Wat die naam moet zijn, liet hij nog niet vallen. Maar hij heeft in ieder geval vanaf nu het mandaat om daar naartoe te werken.

Massale schouderklop

Rousseau is in november voorzitter geworden, en hij wil zijn partij laten uitgroeien tot een sociale beweging. Daarom wil hij bijvoorbeeld ook meer niet-leden bij de werking betrekken. Hij heeft ook de studiedienst uitgebreid en binnenkort verhuist het nationale hoofdkwartier naar het gebouw waarin ook zusterpartij PS kantoor houdt. “We hebben er twee verdiepingen die we de sfeer van een start-up willen geven”, aldus Rousseau.

Zijn verhaal straalt zelfvertrouwen uit. “Ik zie de jongste tijd veel mensen terugkeren”, aldus de jonge voorzitter. “Ik heb het gevoel dat de vibe goed zit.” Op het ledencongres kon het ook niet anders, want er was geen ruimte om kritiek te geven. Enkel de microfoon van de voorzitter stond op. De 800 tot 900 leden die de livestream volgden, konden via de chatbox wel vragen en opmerkingen posten, maar enkel een paar onschuldige vragen kwamen ook echt aan bod. Maar het was geen beletsel om Rousseau massaal een schouderklop te geven. Maar drie procent stemde tegen en drie procent onthield zich.