CLUBNIEUWS. KV Oostende mikt op Celtic-verdediger, trekt Genk-doelman naar KV Mechelen?

Nog even geduld voor de bal in de Jupiler Pro League gaat rollen, maar de voorbereidingen op het volgend seizoen zijn al in volle gang. Een overzicht.

KV Oostende hervat de trainingen op 24 juni. Op dit moment heeft de nieuwe coach Alexander Blessing maar elf spelers ter beschikking. Daar brengt overnemer Pacific Media Group deze week nog verandering in. Eén van de eerste targets is de Schot Jack Hendry (25, foto). Deze verdediger van 1,92 meter is ­eigendom van ­Celtic, dat in 2018 nog 1,6 miljoen euro betaalde aan Dundee. Hendry was al 3 keer international, maar werd het voorbije half jaar uitgeleend aan Melbourne ­City, waar hij – ook door de corona­crisis – amper speelde. Schotse bronnen spreken nu van een nieuwe verhuur aan KVO, terwijl de kustclub dat liever niet meer doet. Misschien breekt nood wet. Hendry is in Glasgow ook bekend door zijn relatie met Instagram­model Robyn Keen. Wie nog op de training worden verwacht, zijn: Bataille, Vandendriessche, Ondoa, Capon, Skulason, Marquet, ­Boonen, D’Haese, Sakala, Hjulsager en Guri.