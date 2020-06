Lamkel Zé komt (alweer) niet opdagen bij Antwerp en blokkeert eigen transfer

Lamkel Zé snijdt in zijn eigen vel. Antwerp wil wel meewerken aan een transfer, maar door niet te komen trainen, zorgt hij er zelf voor dat zijn waarde weer zakt. Op een ontslag (en gratis exit) moet hij alleszins niet rekenen.

Hij daagde niet op voor de inspanningstests en ontbrak gisteren ook op de eerste training. Didier Lamkel Zé (23) maakt het opnieuw bont bij Antwerp. Er was natuurlijk die haarpigmentatie, waardoor hij niet mócht sporten/zweten. Maar dat is niet eens de hoofdreden waarom hij thuisblijft, zegt hij zelf.

“Ik wil een nieuw en beter voorstel van de club”, vertelt de Kameroener, “want ik moet mijn familie onderhouden.” Daar kwam hij een jaar geleden ook al mee af, toen hij écht nog weinig verdiende en daarom zijn kat stuurde naar de eerste trainingen. Uiteindelijk kreeg hij toen zijn verbeterd contract. Maar nu stuurt hij toch vooral aan op een vertrek. “Dat was me beloofd. Ik wil gerust blijven, maar als de club me niet naar waarde schat, is het beter dat ik ga.”

Net als vorig jaar dreigt Lamkel Zé ermee met vakantie te gaan, om de zaken nog op de spits te drijven. Hij is er effectief toe in staat. Wat hij niet beseft, is dat hij zijn eigen ruiten ingooit. Antwerp wilde deze zomer heus wel meewerken aan een transfer, maar de club ziet met lede ogen aan hoe de speler zelf zijn waarde weer doet zakken. Zeker in volle coronacrisis zijn steeds minder clubs happig om hem binnen te halen. Op de Bosuil beseffen ze dat ze hem allicht niet meer voor 10 miljoen euro zullen kunnen verkopen, zoals aanvankelijk gehoopt, maar ze willen natuurlijk wel nog íéts aan het talent verdienen.

Met zijn (zoveelste) onwettige afwezigheid en zijn uitspraken zou je kunnen vermoeden dat Lamkel Zé doelbewust de vraagprijs wil drukken, of zelfs een ontslag probeert uit te lokken. Maar op een gratis exit moet hij dus zeker niet rekenen. Bij Antwerp wensen ze overigens niet te reageren op het zoveelste dispuut met hun ‘vedette’.