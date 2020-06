Nieuwe spanningen in Dijon: gewapende mannen willen “wijk verdedigen” na geweld met Tsjetsjenen

De politie van de Oost-Franse stad Dijon heeft maandagavond een groep gemaskerde en gewapende mannen uiteengedreven. De mannen wilden naar eigen zeggen hun wijk verdedigen na drie strafexpedities van leden van de Tsjetsjeense gemeenschap afgelopen weekend. Die zouden uit heel Frankrijk naar Dijon gekomen zijn, maar ook uit Duitsland en België.

Dijon krijgt weinig te maken met dit soort geweld, maar toch was het maandag al de vierde avond op rij dat tientallen mannen met ijzeren staven en wapens er de straat op kwamen. Dat gebeurde in de moeilijke wijk van Grésilles. Het was niet altijd duidelijk of het om echte of nagemaakte wapens ging.

Foto: AFP

De gemaskerde mannen schoten desalniettemin in de lucht, maakten bewakingscamera’s onklaar en staken vuilbakken en voertuigen in brand, zeggen politiebronnen. Rond 22 uur was de politieoperatie afgelopen en was de rust weergekeerd in de wijk. Vier personen zijn opgepakt, zegt de prefectuur.

De ordediensten hadden maandag versterking gekregen van een honderdtal manschappen, na het “ongeziene” geweld van afgelopen weekend.

Zestienjarige Tsjetsjeen wreken

Tientallen Tsjetsjenen voerden toen drie strafexpedities uit, zegt de politie. De Tsjetsjenen kwamen eerst bijeen in het centrum van Dijon, om nadien naar Grésilles te gaan. Politiebronnen zeggen dat de strafexpedities er kwamen nadat een zestienjarige jongen uit de Tsjetsjeense gemeenschap het slachtoffer was geworden van geweld.

In een interview aan de lokale krant Le Bien Public bevestigde een man die zich uitgaf voor een Tsjetsjeen, en die zou deelgenomen hebben aan de strafexpedities, dat het doel was om “een jongen van zestien jaar” te wreken uit de Tsjetsjeense gemeenschap. De jongen zou “aangevallen” zijn door drugsdealers.

“We waren met een honderdtal (in de nacht van vrijdag op zaterdag, nvdr.), uit heel Frankrijk, maar ook uit België en Duitsland. We hadden nooit de bedoeling om de stad te plunderen, noch om de bevolking aan te vallen”, zei de man, die anoniem bleef.