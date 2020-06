Mario Goossens (Triggerfinger) drumt duizend stokslagen voor opgesloten Saudische blogger

Mario Goossens, de drummer van Triggerfinger, heeft duizend stokslagen gedrumd om de vrijlating van Raif Badawi, een Saudische blogger, te eisen. Dat meldt Amnesty International in een persbericht.

Raif Badawi werd in 2012 gearresteerd en twee jaar later, in 2014, veroordeeld tot duizend stokslagen, tien jaar cel en 240.000 euro boete omdat hij zich kritisch uitliet over het beleid van de Saudische overheid. Badawi is de oprichter van het online platform ‘Saudi Free Liberals Forum’ en wilde daarmee het debat over politieke en sociale kwesties stimuleren.

“In Saudi-Arabië worden fundamentele rechten en vrijheden schaamteloos geschonden. Het verhaal van Raif is daar een perfect voorbeeld van en tart alle verbeelding”, aldus Goossens. “Toen ik beelden zag van zijn lijfstraf, en hoe de massa gewoon toekijkt, was ik ontzet. Ik laat mijn stem horen met duizend drumslagen en wil zo ook Raif en zijn gezin een hart onder de riem steken.”

Petitie

In 2015 kreeg Raif zijn eerste vijftig stokslagen. De volgende sessies zijn niet doorgegaan, eerst omdat zijn rug nog niet voldoende hersteld was en nadien zonder officiële verklaring, maar waarschijnlijk dankzij internationale druk.

Tot op de dag van vandaag verblijft Raif onterecht in de cel. “Raif Badawi hoort niet thuis in de gevangenis. Met de video van de duizend drumslagen willen Amnesty International en Mario Goossens opnieuw aankaarten dat Raif een gewetensgevangene is die onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijgelaten moet worden’, zegt Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen.

Niet alleen de vrije meningsuiting staat onder druk in Saudi-Arabië, ook andere mensenrechten worden vaak en zwaar geschonden. In België ondertekenden al tienduizend mensen de petitie van Amnesty International voor de vrijlating van Raif Badawi, klinkt het.